Молодіжний склад «Погоні» став чемпіоном області з футболу

Домашній турнір львів’ян із ФК «Фенікс-Стефано» завершився із рахунком 5:0 на користь ЛСК «Погонь»

СпортОлена Петришин, Євген Кравс, сьогодні, 15:402710

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Молодіжний склад «Погоні» став чемпіоном області з футболу
фото Євгена Кравса
ЛСК «Погонь» обіграв ФК «Миколаїв» із рахунком 5:0

У неділю, 4 листопада, футболісти юнацького складу Львівського спортивного клубу «Погонь» виграли на домашньому стадіоні «Гарт» у ФК«Фенікс-Стефано», з села Підмонастир.

Футбольний поєдинок у рамках юнацького заліку завершився із рахунком 5:0. Відтак, львівський «Погонь» вдруге поспіль став чемпіоном Прем’єр-ліги області. Головний конкурент за «золото» ФК «Миколаїв» мав віставання у три очки та матч у запасі. Проте, навіть у випадку виграшу, миколаївці вже втратили можливість стати чемпіонами — у конкурентів зі Львова перевага за очними іграми. Натомість доросла команда ЛСК «Погонь» не може похвалитися особливим досягненнями — наразі вони на 9 місці.

Додамо, «Погонь» — найстаріший клуб України та Польщі, заснований у 1904 році. За кількістю титулів «Погонь» фактично є третім після київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» на наших теренах.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET.

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