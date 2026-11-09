Співробітники NNI та NVVH проводили спільні слідчі дії в межах двох кримінальних проваджень

В Угорщині затримали молодшого брата колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана – Арона. Його підозрюють у причетності до торгівлі людьми. Експрем’єр назвав затримання політичним маневром нового уряду. Про це повідомили у понеділок, 9 листопада, угорські видання HVG і Telex.

За інформацією угорської поліції, 9 листопада співробітники Національного слідчого бюро (NNI) та Національного управління з повернення та захисту активів (NVVH) проводили спільні слідчі дії в межах двох кримінальних проваджень. Правоохоронці повідомили про затримання кількох людей у Будапешті та двох населених пунктах Пештського повіту. Також там проводили обшуки. Деталі справи поліція пообіцяла оприлюднити згодом.

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, посилаючись на повідомлення медіа, заявив, що серед затриманих – Арон Орбан, якого підозрюють у торгівлі людьми. Вранці 9 листопада співробітники NVVH також прибули до будинку у Фотлігеті, пов’язаного з компанією брата експрем’єра. Президентка управління Анна Унгер не стала підтверджувати чи спростовувати інформацію про затримання Арона Орбана. Водночас вона повідомила, що відомство провело подальші слідчі заходи у справі, пов’язаній із ним.

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За даними Telex, розслідування стосується ймовірної схеми, за якою іноземцям за гроші обіцяли оформити дозволи на проживання в Угорщині з метою працевлаштування та гарантували отримання необхідних віз. Видання також повідомило про зв’язки Арона Орбана з іншими фігурантами провадження. Зокрема, один із його соратників, якого затримали після квітневих виборів разом з іншим підозрюваним на прізвисько Мачек, нещодавно вийшов з-під варти. Після того як розслідування перейшло від Центральної слідчої прокуратури до NVVH, попередній арешт цього фігуранта скасували.

У справі також свідчив в'єтнамський перекладач, який живе в Будапешті та добре обізнаний із питаннями оформлення віз. За інформацією журналістів, він контактував із фігурантами провадження, зокрема з Г.Б. та Яношем М., а також двічі зустрічався з Ароном Орбаном.

Telex припускає, що група, пов’язана з впливовими політичними діячами, могла пропонувати за винагороду гарантії отримання дозволів на проживання та робочих віз для іноземців.

Ще два роки тому видання оприлюднило аудіозапис, який свідчив, що люди, зацікавлені в працевлаштуванні іноземних робітників в Угорщині, покладалися на зв’язки Арона Орбана в уряді. Оформлення таких документів ускладнювалося обмеженнями на кількість іноземних працівників. Крім того, уряд Віктора Орбана визначив обмежене коло агентств, які мали право займатися їхнім працевлаштуванням. За попередніми повідомленнями медіа, Арон Орбан і його компанія Multi Shoot брали активну участь в оформленні віз.

Експрем’єр Угорщини назвав затримання брата відволікаючим маневром нового уряду. На його думку, таким чином влада намагається відвернути увагу від інших питань, зокрема шпигунського скандалу, щодо якого уряд мав звітувати перед Комітетом з питань національної безпеки.

«Сьогодні уряд має надати відповідь Комітету з питань національної безпеки щодо шпигунського скандалу. Це “розрахунок” – лише відволікаючий маневр. Те, що відбувається в Угорщині, – це не притягнення до відповідальності, а розрахунок», – заявив Орбан.

Він також звинуватив нову владу в намірах усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему.

«Я – головна мішень; мій брат – лише пішак», – підсумував експрем’єр.

Нагадаємо, наприкінці березня 2026 року, після затримання українських інкасаторів в Угорщині, молодший брат тодішнього угорського прем’єра Віктора Орбана Арон намагався організувати затримання ще одного українського вантажу – цього разу в Австрії. Він звернувся до угорського бізнесмена, який проживає в Австрії, та поцікавився, чи могли б місцеві правоохоронці затримати вантаж. Арон Орбан стверджував, що знає точний час його прибуття, однак бізнесмен відмовився від пропозиції. Після цього їхнє спілкування припинилося.