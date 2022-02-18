Індустріальний парк буде розміщений на землях колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка»

На Яворівщині створять індустріальний парк з об’єктами сільськогосподарської промисловості та логістичним центром. Про це повідомив міський голова Яворова Ігор Грабовський.

Яворівська міська рада ініціює створення індустріального парку загальною площею понад 50 гектарів. Він буде розміщений на території Залузького старостинського округу, на землях колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка».

Нагадаємо, втілити такий задум стало можливо, коли Верховна Рада ухвалила два закони, що передбачають фіскальні стимули для учасників індустріальних парків. Цими документами, зокрема, передбачили звільнення від ПДВ, сплати мита при ввезенні на територію України нового обладнання для індустріального парку. Також підприємців буде звільнено від податку на прибуток протягом 10 років при умові його реінвестування. Зі свого боку, органи місцевого самоврядування також повинні долучитися до підтримки ІП, надаючи пільги на податки.

«Індустріальні парки у багатьох країнах стимулюють промисловий розвиток. Для України – це також одна із можливостей. Безперечно, це досить ефективний спосіб, щоб залучати інвестиції, створювати нові робочі місця. Відповідно на державному рівні треба подбати про належні умови та стимули, які підвищать роль індустріальних парків у розвитку промислового сектору України», – наголосив народний депутат Павло Бакунець.

На території «Сірки», де була промислова зона, залишилися потужності та комунікації, які можна використати для інфраструктури ІП. Основними напрямками його діяльності будуть сільськогосподарська та переробна галузь, органічне виробництво, логістичні потужності.

«До речі, Яворівський Індустріальний парк - це ідеальне рішення для розміщення виробництва. Адже він розташований біля ключової міжнародної траси, поруч із кордоном. І така локація дає можливість і розмістити потужності, щоб розвивати сільське господарство, і створювати виробничі потужності для переробки продуктів сільгосптоваровиробників», – продовжує тему Володимир Хархаліс, депутат обласної ради від фракції Об’єднання «Самопоміч», представник групи компаній «Корміл».

У межах індустріального парку збираються побудувати молокозавод, елеватор для зберігання зерна, потужністю не менше 20 тис. тон, завод з виробництва кормових добавок та готових кормів, мукомельне підприємство, тобто млин, підприємство з виробництва круп та каш. Також тут запланували звести логістичний та бізнес-центри. Потенціал ІП може передбачати до 1000 робочих місць.

Ці нові робочі місця, безперечно, важливі і для розвитку Яворівської громади, яка сподівається також і на суттєве збільшення надходжень до бюджету. Як поінформував міський голова Ігор Грабовський, уже створено робочу групу та проведено нараду щодо наступних кроків. Потенційні інвестори, представники групи компаній «Корміл» зацікавилися ідеєю і нададуть консультаційну допомогу щодо удосконаленої концепції. Компанія також готова стати учасницею проєкту індустріального парку. Наступний крок – підписання меморандуму із групою компаній «Корміл», як з одним із майбутніх інвесторів.