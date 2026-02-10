Якщо кора вже пошкоджена, першочергове завдання – запобігти проникненню хвороб

У холодну пору року садові дерева часто зазнають серйозних ушкоджень, які не завжди помітні одразу. Однією з найпоширеніших проблем стають довгі вертикальні розриви кори, що з’являються взимку. Такі пошкодження послаблюють дерева, роблять їх вразливими до хвороб і можуть призвести до поступового відмирання. Чому так відбувається, пише Agroreview.

Щоб зберегти сад здоровим, важливо розуміти, чому виникають ці тріщини, а також заздалегідь подбати про профілактику.

Чому взимку тріскається кора дерев

Основною причиною утворення морозних тріщин є різкий перепад температур. У сонячні зимові дні стовбури, особливо з південного та західного боку, помітно нагріваються. Після заходу сонця температура швидко знижується, і тканини дерева не встигають рівномірно адаптуватися до холоду.

Унаслідок цього внутрішні шари деревини та кора стискаються з різною швидкістю. Виникає напруження, яке призводить до розривів. Найчастіше страждають молоді дерева та сорти, чутливі до температурних коливань. Оскільки кора виконує захисну функцію, будь-яке її пошкодження відкриває шлях грибковим інфекціям, бактеріям і шкідникам.

Як розпізнати морозні тріщини

Найпомітнішими такі ушкодження стають напровесні, коли стовбури підсихають. Тріщини зазвичай мають вертикальний напрямок і можуть бути досить глибокими. Часто вони розташовані з одного боку дерева, де взимку було більше сонця.

Іноді кора починає відшаровуватися, а з ушкоджених місць може виділятися сік. Це приваблює комах і створює сприятливі умови для розвитку хвороб. Навіть невеликі тріщини не варто ігнорувати, адже своєчасні дії значно підвищують шанси дерева на відновлення.

Профілактика морозних пошкоджень

Найефективнішим способом захисту стовбурів є побілка. Світла поверхня відбиває сонячні промені та зменшує денне нагрівання, що допомагає уникнути різких температурних контрастів. Побілку зазвичай проводять наприкінці грудня або на початку січня, а за нестійкої погоди процедуру повторюють у лютому.

Суміш наносять від кореневої шийки до нижніх гілок. Для кращого прилипання та довшого ефекту до неї додають глину або натуральний клей. Такий захист суттєво знижує ризик утворення тріщин.

Додатковий зимовий захист дерев

Молоді дерева та чутливі сорти бажано додатково вкривати. Для цього використовують агротекстиль, солому або спеціальні сітки. Укривний матеріал захищає стовбур від морозного вітру та різких змін температури.

Обмотку роблять не надто щільною, щоб не пошкодити кору й не створити умов для випрівання. Навесні, після завершення заморозків, укриття обов’язково знімають.

Роль догляду протягом року

Стійкість дерев до морозів багато в чому залежить від правильного догляду в теплий сезон. Надмірне внесення азотних добрив у другій половині літа небажане, оскільки воно уповільнює визрівання тканин і знижує зимостійкість. Підживлення краще завершувати до кінця літа.

Під час обрізування важливо користуватися гострим інструментом і робити акуратні зрізи. Усі свіжі рани обробляють садівничими засобами для захисту від інфекцій. Для цінних сортів додатково застосовують препарати, що підвищують стійкість до низьких температур.

Що робити, якщо тріщини вже з’явилися

Якщо кора вже пошкоджена, першочергове завдання – запобігти проникненню хвороб. Тріщини очищають і обробляють садівничою маззю. Далі важливо спостерігати за станом дерева протягом сезону.

У разі глибоких ушкоджень, які порушують сокорух, застосовують спеціальні методи відновлення, зокрема місткове щеплення. За правильного догляду навіть серйозно пошкоджене дерево має шанс поступово відновитися.