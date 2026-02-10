Ранню капусту рідко вирощують без захисту

Рання капуста залишається однією з найпопулярніших овочевих культур, адже дозволяє отримати свіжий урожай уже навесні. Щоб не чекати зайвих тижнів, її найчастіше вирощують через розсаду. Такий підхід дає змогу суттєво наблизити терміни збирання і краще контролювати розвиток рослин. Які сорти посіяти, пише Telegraf.

Для успіху важливо не лише правильно визначити час посіву, а й обрати сорти, які дійсно належать до ультраранніх і добре пристосовані до умов України.

Коли сіяти ранню капусту

Терміни посіву залежать від способу подальшого вирощування. Якщо розсаду планують висаджувати під дуги з агроволокном, посів доцільно починати в першій половині лютого. Такий захист дає змогу раніше перенести рослини на грядку й уберегти їх від холоду.

Для висаджування у відкритий ґрунт без укриття розсаду зазвичай починають вирощувати з другої половини лютого й до початку березня. Ці рекомендації підходять як для білокачанної, так і для цвітної капусти.

Чому важливий правильний вибір сорту

Багато городників орієнтуються на старі, добре відомі сорти, однак вони не завжди є найшвидшими. Частина популярних назв формує товарні головки лише через 60–70 днів після висаджування розсади. Для справді раннього врожаю цього часто замало.

Сучасні ультраранні сорти здатні дати результат уже через півтора місяця. Саме вони дозволяють максимально використати потенціал раннього вирощування.

Найкращі ультраранні сорти капусти для України

До сортів з найкоротшим періодом дозрівання належать «Вірджинія», «Капітал» та «Експрес». Вони формують головки приблизно за 42–45 днів після висаджування розсади й добре підходять для раннього збору.

Сорти «Беатрікс» і «Більбо» дозрівають у схожі терміни та вирізняються рівномірним ростом. До групи з періодом дозрівання близько 45–50 днів належать «Етма», «Аліна», «Каррера», «Лауда», «Різьєро», «Еліза» та «Джетодор».

Трохи пізніше, але все ще в межах ранніх, достигають «Багратіон» і «Катаріна», а також «Голден Бол», «Люсіма», «Пандіон» і «Престар». Їхній період розвитку становить у середньому 47–53 дні. До надійних ранніх варіантів також зараховують «Бетті», «Канто», «Констебель», «Парел», «Пілон», «Росберг» і «Супер Козачок», які формують урожай приблизно за 50–55 днів.

Як отримати максимально ранній урожай

Ранню капусту рідко вирощують без захисту. Найкращі результати дає використання агроволокна мінімальної щільності. Його розстеляють безпосередньо на рослини або натягують на прості дуги.

Такий спосіб допомагає зберегти тепло, утримувати вологу в ґрунті та захистити посадки від комах. У результаті капуста розвивається рівномірніше, а врожай вдається отримати раніше й без зайвих втрат.