Більшість людей сприймає картонні втулки (деталь циліндричної форми – ред.) від туалетного паперу як непотріб і без вагань відправляє їх у смітник. Насправді ж, це практичний і доступний матеріал, який може стати у пригоді на городі. Досвідчені городники спеціально збирають такі втулки ще взимку, щоб використати їх під час підготовки до нового сезону. Детальніше про це пише Express.

Зима і початок весни – найкращий час, щоб продумати посадки та заздалегідь підготувати корисні дрібниці. Картонні втулки мають одразу кілька застосувань, які допомагають заощадити кошти та зробити догляд за рослинами простішим.

Органічна добавка до компосту

Картонні втулки можна безпечно додавати до компостної купи. Вони швидко розмокають, легко розкладаються та слугують додатковим джерелом вуглецю. Такий матеріал добре поїдають дощові черв’яки й мікроорганізми, які відповідають за формування якісного компосту.

Перед закладанням втулки бажано порвати або порізати на кілька частин. Це пришвидшить процес розкладання й допоможе рівномірно перемішати їх з іншими органічними рештками.

Горщики для вирощування розсади

Втулки з тонкого картону чудово підходять для тимчасових місткостей під розсаду. Їх зручно наповнювати ґрунтом, а насіння в таких умовах добре проростає. Основна перевага полягає в тому, що під час пересадки рослину не потрібно виймати з горщика.

Втулку разом із саджанцем висаджують прямо в землю. З часом картон повністю розкладається, не заважаючи розвитку кореневої системи. Додатково така оболонка певний період стримує ріст бур’янів і частково захищає молоді рослини від ґрунтових шкідників.

Захист від холоду та шкідників

На початку сезону картонні втулки можна використовувати як простий бар’єр навколо молодих рослин. Вони допомагають зменшити вплив холодного повітря та різких нічних похолодань. Особливо корисно це для культур, які чутливі до перепадів температури.

Окрім теплового захисту, втулки частково обмежують доступ дрібних шкідників до стебел. Такий метод не замінює повноцінного захисту, але добре працює як додатковий профілактичний захід.