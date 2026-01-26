Без додаткового живлення отримати гарний урожай складно

Вирощування огірків у квартирі взимку або ранньою весною – цілком реальне завдання навіть для новачків. Підвіконня чи утеплена лоджія можуть перетворитися на справжню мінігрядку, якщо температура в приміщенні не опускається нижче 17 градусів. Як правильно посадити та вирощувати огірки, пише ТСН.

Які огірки підходять для вирощування у квартирі

Для кімнатних умов підходять далеко не всі сорти. Найкраще обирати ранньостиглі гібриди, які формують плоди без запилення, адже у квартирі немає комах. Такі рослини швидко розвиваються і починають плодоносити приблизно через 30–35 днів після появи сходів. Вибір сорту також варто узгоджувати з розташуванням вікон, адже кількість світла має велике значення.

Добре себе зарекомендували гібридні сорти з позначкою F1, призначені для вирощування в теплицях або на балконах. Вони компактні, витривалі та стабільно формують зав’язь.

Підготовка до посадки огірків на підвіконні

Перш за все потрібно подбати про ємності. Огірки мають розгалужену кореневу систему, яка росте більше вшир, ніж углиб, тому контейнери мають бути просторими. Перед використанням їх обов’язково миють і дезінфікують.

Для посадки підійде готовий ґрунт для овочевих культур або універсальний субстрат. Якщо ж суміш готується самостійно, беруть городню землю, компост і дернову землю в однакових пропорціях. Перед використанням ґрунт бажано знезаразити, прогрівши його в духовці, щоб знищити шкідливі бактерії та грибки.

Насіння можна висівати сухим, але пророщене дає швидші та дружні сходи. Для цього його загортають у вологу тканину і залишають у теплому місці до появи маленьких паростків.

Посів огірків у контейнер

На дно ємності обов’язково насипають шар дренажу, щоб уникнути застою води. Далі додають ґрунт, залишаючи кілька сантиметрів до краю, оскільки під час росту землю доведеться підсипати.

Перед посівом ґрунт добре зволожують. Насіння висівають на глибину приблизно 1,5–2 сантиметри, дотримуючись відстані між рослинами близько 15 сантиметрів. Контейнер накривають плівкою або прозорою кришкою і ставлять у тепле місце. Для проростання потрібна температура близько 25–27 градусів.

Коли з’являться сходи, укриття знімають, а ємність переносять на добре освітлене підвіконня.

Догляд за огірками в домашніх умовах

Освітлення відіграє ключову роль. Огіркам потрібно до 14–15 годин світла на добу, тому в холодну пору року без додаткового підсвічування не обійтися. Лампу встановлюють над рослинами та поступово піднімають у міру їх росту.

Рослини дуже чутливі до холоду й протягів, тому вікна бажано утеплити. Полив проводять регулярно, не допускаючи пересихання ґрунту. Вода має бути кімнатної температури, а найкращий час для поливу – ранок.

Підживлення огірків на підвіконні

Без додаткового живлення отримати гарний урожай складно. Перше підживлення проводять приблизно через два тижні після появи сходів. У цей період рослинам потрібен азот для нарощування листя і стебел.

Під час формування бутонів огірки підживлюють калійними добривами, які стимулюють цвітіння. Коли починається плодоношення, додають фосфор і калій, щоб плоди були соковитими й правильно розвивалися.

Формування рослин

Огірки, які ростуть у квартирі, зазвичай формують в одне стебло. Його підв’язують і спрямовують вгору. Коли рослина досягає потрібної висоти, верхівку прищипують, а вуса видаляють. Це дозволяє спрямувати всі поживні речовини на формування та ріст плодів, а не на зайву зелену масу.