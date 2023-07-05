Один з кораблів в Ормузькій протоці обстріляли з іранського судна

Іран намагався захопити два нафтові танкери, які розташовані поблизу стратегічної Ормузької протоки, яка поєднує Перську та Оманську затоки. Про це у середу, 5 липня, повідомили Військово-морські сили США, передає «Радіо Свобода».

За даними ВМС США, іранські кораблі атакували комерційні танкери, які рухалися за курсом в Ормузькій протоці. Іран намагався захопити нафтові кораблі, а по одному з них відкрив вогонь.

«Військово-морські сили Ірану намагалися захопити комерційні танкери, які законно проходять через міжнародні води. Військово-морські сили США негайно відреагували та запобігли захопленням», – заявив речник П’ятого флоту ВМС США Тім Хокінс.

Обидва іранські кораблі, які намагалися підійти до танкерів, відступили після реакції кораблів ВМС США. За даними військово-морських сил, США відреагували на сигнали лиха.

Обстріл одного з танкерів не призвів до серйозних руйнувань. У ВМС США зазначили, що внаслідок атаки постраждалих немає.