Зеленський вжив кілька слів російською під час інтерв'ю ABC News

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська не проводитиме перевірку щодо президента Володимира Зеленського через те, що під час інтерв'ю американському телеканалу ABC News він ужив кілька слів російською. Про це мовна омбудсменка повідомила у середу, 11 листопада, у відповіді на запит агентства «Українські Новини».

Під час розмови з американським журналістом Зеленський, імовірно, хотів уточнити переклад запитання та звернувся до когось за кадром російською: «Це те саме?».

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Івановська наголосила, що її обов'язок – стежити за дотриманням мовного законодавства всіма посадовцями без винятку. Водночас, за її словами, у цьому випадку немає підстав для притягнення президента до адміністративної відповідальності. Омбудсменка пояснила, що закон дозволяє використовувати іншу мову під час міжнародних заходів і спілкування з іноземцями, якщо вона є прийнятною для учасників розмови.

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️Зеленського не штрафуватимуть за використання російської мови, попри скаргу мовному омбудсмену Під час інтерв’ю ABC News президент звернувся російською до члена своєї команди. https://t.co/u6pWXcGiPL — Breaking News (@breakingUAnews) November 10, 2026

Крім того, з наданих матеріалів, зауважила Івановська, неможливо встановити, що Зеленський використовував російську мову поза межами самого інтерв'ю.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом сталися сутички біля однієї з будівель. На місце подій особисто прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов, щоб з'ясувати обставини конфлікту. Під час спілкування з 14-річним підлітком, який упав на територію будинку та отримав забої, посадовець розмовляв російською мовою. Згодом мовна омбудсменка Олена Івановська повідомила, що Буданов сплатить штраф за порушення мовного законодавства.