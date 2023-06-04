За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2022 році близько 264 млн людей у світі мають панічні розлади. Це складає 3,6% населення планети. У зв’язку з цим, Міністерство охорони здоров’я нагадало про Основні симптоми панічної атаки і вправу для самодопомоги під час її настання.

Панічна атака – це різкий напад страху, який триває протягом кількох хвилин та характеризується:

прискореним серцебиттям;

болем у грудях та симптомами, схожими на серцевий напад;

надмірним потовиділенням;

тремтінням, ознобом або припливами жару;

задишкою та відчуттям задухи;

нудотою та/або болем у животі;

запамороченням;

почуттям нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

страхом втратити контроль, «збожеволіти» чи померти;

окремими специфічними симптомами.

Для того, щоб здолати панічну атаку, треба повернутися в момент тут і зараз. Психологи радять «заземлитися», тобто поставити ступні на підлогу та відчути опору.

Крім того, однією з найпопулярніших технік заспокоєння під час панічної атаки є «5-4-3-2-1». Людина, яка перебуває у стані панічного страху, має назвати:

5 речей, які бачить (наприклад, ваші руки, стіл, небо);

4 речі, які відчуває фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо);

3 речі, які чує (наприклад, спів пташок, звук машин, музика);

2 речі, які відчуває на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум);

1 річ, яку може відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко прогнозував, що унаслідок війни до чотирьох мільйонів українців потребуватимуть медикаментів для лікування психічних розладів. Водночас кожен десятий українець відчує психічні розлади середнього або важкого рівня.