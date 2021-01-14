У п'ятницю, 15 січня, відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах Івано-Франківської області із залученням Національної поліції. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

«Як головний державний санітарний лікар отримую численні повідомлення про роботу, в період карантинних обмежень, ресторанів, барів, розважальних закладів на гірсько-лижних курортах та у Львівській області. Саме на це і звернув увагу колег на селекторній нараді. Як поінформували колеги з Івано-Франківської області, вже завтра відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області з залученням Національної поліції», – повідомив Ляшко.

Ляшко зазначив, що сьогодні спільно з заступником Міністра економіки Сергієм Глущенком та головою Держпродспоживслужби Владиславою Магалецькою провели селекторну нараду з керівниками регіональних підрозділів Держпродспоживслужби, де обговорювали питання порушення карантинних заходів деякими представниками бізнесу.

«Якщо ми звертаємось до людей з проханням дотримуватись протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді певні представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки!», – додав головний санлікар України.

Як інформував ZAXID.NET, 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.