«Швидкі» вже незабаром поїдуть у прифронтові області

Міністерство охорони здоров’я України отримало 59 авто для підсилення медичного фронту: 33 «швидкі» і 26 кросоверів Renault Duster. Більшість цих машин уже невдовзі відправлять у прифронтові області, повідомило 27 березня МОЗ України.

«Хороший початок тижня. Отримали цілих 59 авто для підсилення медичного фронту! 33 «швидкі» в якості гуманітарної допомоги від World Health Organization Ukraine за підтримки Європейського Союзу та USAID Ukraine - USAID Україна, і 26 кросоверів Renault Duster для підсилення центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) від представництва ВООЗ в Україні за підтримки Європейського Союзу», – сказано у повідомленні.

Кросовери розподілять між обласними центрами контролю та профілактики хвороб

Більшість «швидких», кажуть у МОЗ, будуть доставлені на схід України, до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які працюють у прифронтових областях, а кросовери розподілені між обласними центрами контролю та профілактики хвороб.

«Хочу подякувати нашим партнерам за надійне плече підтримки. Попри всі обставини ми працюємо разом, щоб забезпечити українців високоякісною, доступною та безоплатною медичною допомогою. Найближчим часом ці автівки будуть відправлені в регіони, де наразі в них є найбільша потреба, і допоможуть нашим героїчним медикам рятувати життя людей», – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.