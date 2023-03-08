Ці карети швидкої допомоги уже рятують життя українців

МОЗ отримало ще 12 «швидких», цього разу з Австрії. Кошти на автівки зібрали парафіянами УГКЦ та українські громади. І левову частину коштів на ці машини зібрали вимушені переселенці, які покинули рідні домівки через війну, повідомило 8 березня МОЗ України.

«Ми отримали 12 карет «швидкої» від громад Австрії. Це могло би бути звичне повідомлення, бо нам допомагає весь світ (і ми надзвичайно вдячні), але конкретно на ці машини левову частину коштів зібрали… українські біженці», – повідомило МОЗ.

Ці авто МОЗ передав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав

Серед біженців – переважно жінки та діти, які вимушено залишили свої домівки через жахіття війни. Далеко від дому вони продовжують жити, працювати та допомагати, бо вони – українці.

«Ми також висловлюємо глибоку подяку Українській греко-католицькій церкві, яка взяла на себе всі питання з доставлення автівок, її парафіянам, які брали участь у зборі коштів, та особисто голові УГКЦ Блаженнішому Святославу за його безпосередню участь та сприяння», – сказано у повідомленні.

Українці, які вимушено опинилися далеко від дому, роблять все від них залежне, щоб наблизити нашу перемогу

Ці 12 «швидких», за повідомленням МОЗ, уже поїхали до Херсона, Кропивницького та у Кіровоградську область, де будуть рятувати життя людей.

До слова, благодійники зі всього світу присилають в Україну «швидкі», аби допомогти нашим медикам рятувати українців. Лише у лютому на Львівщину надійшло 16 машин швидкої допомоги, які мають високу прохідність, великий паливний бак і добре справляються на бездоріжжі від швейцарської благодійної асоціації Free Ukraine. МЗС Словенії оплатило виготовлення двох реанімобілів найвищого класу для України. Благодійний фонд Smart Medical Aid спільно з British-Ukrainian Aid та Львівською ОВА передали на фронт три «швидкі» та один пожежний автомобіль.