МОЗ найближчим часом може дозволити масову вакцинацію підлітків від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України розглядає документи, що дозволять почати вакцинацію від коронавірусу серед дітей. Як повідомив керівник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, пакет про імунізацію неповнолітніх вже розроблений, але попереду ще інші етапи підготовки, дату завершення яких він не озвучив.

«Розробляються документи відносно дітей-підлітків. Саме цей контингент необхідно вже сьогодні вакцинувати. Документи щодо вакцинації 14+ вже підготовлені Міністерством охорони здоров'я, але це виключно компетенція МОЗ впроваджувати ці заходи», – сказав Олег Рубан.

Нагадаємо, що ще у липні МОЗ дозволило вакцинувати від коронавірусу окремі категорії дітей, старших за 12 років, якщо для цього є рекомендації лікарів чи дитина виїжджає у країну, де наявність щеплення від коронавірусу є умовою для перетину кордону. Для щеплення використовують препарат від Pfizer. Пізніше керівник МОЗ Віктор Ляшко сказав, що дітей і підлітків в Україні вакцинуватимуть тоді, коли щеплення від коронавірусу отримають 50% дорослого населення.

Як інформував ZAXID.NET, штам коронавірусу Дельта вражає дітей частіше за інші варіанти вірусу та призводить до важкого перебігу хвороби у них.

«Нинішня захворюваність серед дітей та молоді у вікових категоріях 0-9 і 10-19 років перевищила максимальні значення за весь час пандемії», – йдеться в звіті НАНУ, опублікованому 12 жовтня.

Додамо, що дітей віком від 12 років вже вакцинують в Ізраїлі. Ще у червні імунізацію підлітків препаратами від Pfizer і Moderna схвалили регуляторні органи Євросоюзу, чим скористались, зокрема, Румунія, Італія, Франція та Німеччина.

Нагадаємо, що через значне поширення коронавірусної інфекції українські школярі пішли на канікули на два тижні – до 1 листопада.