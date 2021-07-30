Міністерство охорони здоров’я дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12-ти років. Для їх щеплення використовуватимуть вакцину Pfizer.

Як повідомили у МОЗ у п’ятницю, 30 липня, рекомендації щодо щеплення дітей старше 12 років препаратом Comirnaty американської компанії Pfizer схвалила Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

Цей препарат дозволили використовувати дітям віком від 12 років, якщо дитина:

має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на Covid-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію;

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.

Щоб отримати щеплення, батьки дітей від 12 до 15 років або діти 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря, аби отримати відповідну довідку. Після цього дитина може щепитися у центрі масової вакцинації або пункті щеплення. Дітям віком 12+ вводять 2 дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом у 21-28 днів.

Препарат Comirnaty (Pfizer) розроблений американською фармацевтичною компанією Pfizer спільно з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech. Це матрична РНК-вакцина, що, потрапляючи в організм людини, синтезує антигени, які викликають імунну реакцію. Для повного щеплення необхідно отримати дві дози вакцини Comirnaty з інтервалом від 21 до 28 днів. Більшість вакцинованих майже не відчувають побічної реакції від щеплення, однак можливий біль у місці уколу, невелика слабкість та температура. За даними виробника, ефективність вакцини становить 95%.

Нагадаємо, що на Львівщині можна щепитись у 17 центрах вакцинації, де використовують препарати Moderna та CoronaVac. Записатися на щеплення можна на сайті Helsi.me.