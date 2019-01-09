МОЗ планує ввести грантову систему фінансування для наукових досліджень

Суму фінансування робіт визначатиме спеціальна комісія

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 20:59820

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що МОЗ працює над впровадженням грантової системи фінансування для написання наукових робіт або досліджень. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільниці МОЗу, в конкурсі зможуть брати участь не тільки вчені, які працюють в держустановах, підпорядкованих МОЗ, а й науковці будь-яких комунальних і бюджетних установ.

«Тему наукової роботи на державне фінансування може подати тільки вчений, який працює серед невеликого кола державних установ, які підпорядковуються МОЗ України. Тому конкуренція за ці кошти фактично відсутня. Комісії просто немає з кого вибирати! Будемо це міняти. Наукову роботу в галузі медицини ведуть не тільки установи, які підпорядковуються МОЗ. Будь-які бюджетні та комунальні установи також мають науковців і повинні мати можливість подати свою тему на конкурс», - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.

За її словами, у 2019 році на 34 установи передбачено 73,9 млн гривень. Суму фінансування робіт визначить комісія.

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