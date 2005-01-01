МОЗ готує скасування щорічних медоглядів для держслужбовців

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:246160

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У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України пропонують скасувати щорічні медогляди державних службовців,повідомила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Відправили на підписання проект наказу, який скасовує щорічні профілактичні медогляди держслужбовців. За умови узгодження документа з Національним агентством України з питань державної служби та Державним управлінням справами, ми втратимо ще однин бюрократичний бар’єр. Державні службовці зможуть вільно, як і всі інші, консультуватися щодо стану здоров'я у свого сімейного лікаря і проходити дійсно потрібні обстеження», – наголосила Супрун.

Вона нагадала, що, починаючи з 2003 року, всі державні службовці повинні проходити щорічні медогляди в медзакладах, до яких приписано їхні установи. Наразі такі щорічні медогляди повинні проходити фахівці Адміністрації президента, Секретаріату Верховної Ради, апарату Кабміну, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, працівники місцевих державних адміністрацій.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше МОЗ запропонувало ввести на законодавчому рівні професійне ліцензування лікарів.

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МОЗ планує ввести професійне ліцензування лікарів на законодавчому рівні ZAXID.NET
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