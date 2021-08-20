Міністерство охорони здоров'я України оголосило конкурс серед шкіл, в яких щонайменше 80% персоналу вакцинуються від коронавірусу. Зокрема, переможці отримають нові комп'ютери та роутери. До конкурсу допускаються школи усіх форм власності.

У п’ятницю, 20 серпня, міністерство закликало школи з рівнем вакцинації від 80% подаватися на конкурс «Вакциновані та відкриті». У ньому можна виграти комп'ютери, гарнітури і роутери.

Серед переможців розіграють:

три суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці;

15 міні-призів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Для реєстрації школи у конкурсі необхідно до 23:59 29 вересня заповнити анкету. Результати будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня. Інформацію про вакцинацію педагогів перевірятимуть міністерства охорони здоров’я і освіти.

«Всі учасники конкурсу отримають сертифікати про участь, а також мають можливість отримати гарантовані призи за публікацію про конкурс у своїх соціальних мережах під хештегом #ВакцинованіВідкриті», – зазначається у вступі до анкети.

Також у МОЗ зазначили, що призи для конкурсу надала компанія «Цитрус». Конкурс підтримали ЮНІСЕФ та Агентство США з міжнародного розвитку.

Нагадаємо, згідно з новими правилами, у разі виходу регіону з «зеленої» зони адаптивного карантину, працюватимуть тільки ті школи, в яких вакцинували щонайменше 80% персоналу. Разом з тим влада деяких регіонів, зокрема – Тернополя і Чернівців, вимагає від невакцинованих вчителів щотижня здавати ПЛР-тести. Натомість в Івано-Франківську вакцинованим вчителям виплатять по 1000 грн.