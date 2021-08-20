Вчителі робитимуть ці тести за власні кошти

У Чернівцях під час посиленого карантину невакциновані вчителі повинні будуть робити ПЛР-тести щотижня, щоб мати можливість викладати у школі. Ці тести вчителі здаватимуть за власні гроші. Міська рада буде підтримувати навчальні заклади, де 80% вчителів вакциновані, виділяючи додаткові кошти на ремонтні роботи, модернізацію класів, закупівлю меблів чи техніки. Про це в четвер, 19 серпня, повідомив заступник міського голови Юрій Лесюк.

«Навчальні заклади нашого міста працюватимуть в рамках постанови «Про внесення змін до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, на період до 31 грудня 2021 року», - йдеться в повідомлення посадовця.

Заступник міського голови уточнив, якщо Чернівецька область перебуватиме на зеленому рівні епідемічної небезпеки, школи працюватимуть у звичайному режимі (очна форма навчання). Але, якщо область перейде в жовту, помаранчеву чи червону зону, навчальний заклад продовжуватиме навчальний процес в стаціонарному форматі (очна форма навчання) тільки за умови 80% вакцинованих педпрацівників. В інакшому випадку заклад змушений буде перейти на дистанційне навчання. Також буде розглядатись можливість перебування на робочому місці невакцинованих вчителів після отримання негативного результату ПЛР-тесту. Ці тести вони робитимуть щотижня за власні кошти.

«Міська рада в свою чергу буде підтримувати навчальні заклади, де 80% вчителів вакциновані, виділяючи додаткові кошти на ремонтні роботи, модернізацію класів, закупівлю меблів чи техніки. Всі ми розуміємо наскільки неефективною є дистанційна форма навчання в порівнянні з очним форматом. Я дуже хочу, щоб наші діти 1 вересня сіли за парти навчальних закладів. Докладімо разом всіх зусиль, щоб учні змогли отримувати дійсно якісну освіту», - додав Юрій Лесюк.

Водночас освітній омбудсмен Сергій Горбачов у ефірі Громадського радіо в четвер, 19 серпня, зазначив, що поки немає документа, у якому передбачалося б, що вчителів зобов’яжуть робити ПЛР-тести за власний кошт, це лише на розгляді.

«Якщо проходження ПЛР-тесту є умовою доступу до роботи, то цей тест має бути безкоштовним. Інакше це порушення прав, адже тести дорогі», – каже омбудсмен.

Саму ідею щодо здачі ПЛР-тесту невакцинованим вчителям освітній омбудсмен вважає «логічною», адже школа має забезпечувати «право на життя і здоров’я». Водночас він додає, що зараз немає закону, який забороняє допускати до роботи невакцинованих вчителів.

Зазначимо, у Тернополі невакцинованих вчителів також хочуть зобов'язати кожного тижня проходити ПЛР-тест, щоб мати можливість працювати у закладах освіти. Такі тести освітяни здаватимуть за особисті кошти, якщо область перейде із «зеленої» у будь-яку іншу зону карантину.