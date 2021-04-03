МОЗ розповіло про плани створення власної вакцини від коронавірусу
Для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства
МОЗ України повернулось до планів створення власної вакцини від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в себе на сторінці у Facebook.
Він зазначив, що українська вакцина може бути дорожчою, однак її виробництво – питання національної безпеки.
«Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою», – сказав Степанов.
За його словами, для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.
«Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть», – сказав міністр.
До слова, перші результати доклінічних досліджень «оригінального українського кандидата у вакцини» від Covid-19 презентували Володимиру Зеленському ще в жовтні 2020 року. Вже незабаром президент дав інтерв'ю, в якому розсипався компліментами на адресу нової розробки.
Серед розробників вакцини – американська компанія DiaPrep System Inc, українська компанія «Діапроф-Мед» і українські вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН.
Згодом питання української вакцини зникло з необхідної повістки. Згадувати про проект почали лише з лютого-березня 2021 року, коли виникли проблеми з поставками вакцини від закордонних виробників.
4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська вакцина від коронавірусу може з'явитися не раніше ніж через 9-10 місяців.