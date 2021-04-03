МОЗ України повернулось до планів створення власної вакцини від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в себе на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що українська вакцина може бути дорожчою, однак її виробництво – питання національної безпеки.

«Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою», – сказав Степанов.

За його словами, для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.

«Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть», – сказав міністр.

До слова, перші результати доклінічних досліджень «оригінального українського кандидата у вакцини» від Covid-19 презентували Володимиру Зеленському ще в жовтні 2020 року. Вже незабаром президент дав інтерв'ю, в якому розсипався компліментами на адресу нової розробки.

Серед розробників вакцини – американська компанія DiaPrep System Inc, українська компанія «Діапроф-Мед» і українські вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН.

Згодом питання української вакцини зникло з необхідної повістки. Згадувати про проект почали лише з лютого-березня 2021 року, коли виникли проблеми з поставками вакцини від закордонних виробників.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська вакцина від коронавірусу може з'явитися не раніше ніж через 9-10 місяців.