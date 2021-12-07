Міністерство охорони здоров'я вирішило відкласти заплановане на 2022 рік включення вакцини від пневмококової інфекції до списку обов'язкових, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія ковіду, то, я думаю, ми вже у 2022 році ввели б до Національного календаря ще один інфекційний патоген. Але сьогодні ми спрямовані на боротьбу з ковідом», – заявив він у вівторок, 7 грудня, на форумі «Україна 30. Саміт «Діти», інформує LB.ua.

В Україні до переліку обов’язкових входять щеплення від 10 захворювань: дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правцю, туберкульозу, вірусного гепатиту В, паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.

За рекомендацією Національної технічної групи експертів з питань імунізації до переліку має увійти і вакцинація від пневмококової інфекції. Вакцинувати кон’югованою пневмококовою вакциною рекомендується дітей у віці до 1 року, а також дітей, що народилися раніше внесення вакцинації до Календаря щеплень, яким не виповнилося п’яти років на час початку вакцинації.

Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Довгострокові неврологічні наслідки у вигляді втрати слуху, психічних порушень, порушень рухової активності і судом спостерігаються у 24,7% осіб, що хворіли на пневмококовий менінгіт в дитинстві. Ця інфекція провокує розвиток бактеріальних пневмоній.