На Львівщині вже майже 800 тис. мешканців області повністю вакциновані від корони

На Львівщині кількість людей, які вакцинувалися від коронавірусу, впевнено зростає. Станом на ранок 6 грудня дві дози вакцини вже отримали майже 800 тисяч мешканців області. Утім, вакцинація триває. Центри вакцинації у Львові оприлюднили графік роботи на цей тиждень, включно з вихідними. Зробити щеплення можна і у стаціонарних пунктах щеплень, які працюють у полікніках.

Графік роботи центрів вакцинації на 6-12 грудня

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б, 6 – 12 грудня з 10:00 до18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna)

ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка», проспект Червоної Калини, 81

11 – 12 грудня з 10:00 до18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх) 6 – 12 грудня з 10:00 до18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a 6 – 12 грудня з 10:00 до18:30 (Pfizer-Comirnaty/Moderna)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302, 6 – 12 грудня з 10:00 до18:30 (Pfizer-Comirnaty/Moderna)

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту), 6 – 12 грудня з 10:00 до18:30 (Pfizer-Comirnaty/Moderna)

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1), 6 – 12 грудня з 10:00 до18:30 (Pfizer-Comirnaty/Moderna)

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30), 6-12 грудня з

13:00 до20.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna)

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179), 6 – 12 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/Moderna)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK», (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б), 6 – 12 грудня з 10:00 до18:30 (Pfizer-Comirnaty/Moderna)

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36), 6 – 12 грудня з 10:00 до18:30 (Pfizer-Comirnaty/Moderna)

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95), 6 – 10 грудня з 15:00 до18:30 (Pfizer-Comirnaty/Moderna), 11 грудня з 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna), 12 грудня з 12:00 до 17:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna)

Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54), 7 і 9 грудня з 10:00 до 14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna)

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) м.Львова (м.Львів, пл. Ринок, 1, вхід з бічної сторони Ратуші), 11-12 грудня з 10:00 до -18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna)

Винниківський народний дім (м.Винники, вул.Шевченка, 5), 11-12 грудня з 10:00 до16:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna)

Загалом на Львівщині станом на ранок на у Львові та області проведено 1 679 014 щеплень (з них 758 041 - другою дозою): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» - 184 357, «Coronavac» - 472 821, «Pfizer» - 808 414, «Moderna» - 175 019.