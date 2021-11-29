Вчені університету Пенсильванії розробили жувальну гумку, що здатна суттєво зменшувати поширення коронавірусу. Жуйка допоможе знизити захворюваність у країнах, де бракує вакцин.

Доповідь про дослідження інноваційної жуйки з’явилась у Molecular Therapy. Жувальна гумка містить білки-копії білку ACE2, що коронавірус використовує для проникнення в клітини. Ці часточки «вловлюють» вірус і не дають йому поширюватись зі слиною, коли людина чхає, кашляє або голосно говорить – адже саме у слині найвища концентрація вірусу.

Експеримент in vitro (у пробірці – ред.) з використанням зразків слини інфікованих коронавірусом людей показав, що вірусне навантаження після використання жуйки зменшується на 95%.

Жуйка на смак буде такою ж, як і звичайна, а зберігати її можна буде упродовж кількох років за нормальної температури повітря – молекули білку не пошкодяться, кажуть дослідники. Використання жуйки, на їхню думку, допоможе країнам, що не можуть дозволити собі масову вакцинацію від коронавірусу.

Як інформував ZAXID.NET, вчені виявили нову варіацію коронавірусу, що може бути нечутливою до вакцин від Covid-19, що є зараз. Детальніше про новий штам коронавірусу читайте в матеріалі Омікрон на ваші голови.