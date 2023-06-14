На Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині розгорнуто інфекційні хаби, де прийматимуть пацієнтів з гострими кишковими й іншими інфекційними хворобами. Зокрема, там можна буде пройти швидкий тест на холеру, повідомила в середу, 14 червня, прес-служба МОЗ.

Як йдеться в повідомленні, у цих лікарнях вже розгорнуто додаткові інфекційні ліжка. Водночас, якщо на Херсонщині бракуватимеперсоналу, то туди відправлять фахівців з інших областей.

«Визначені лікарні Херсонщини та Миколаївщини вже забезпечені необхідними препаратами, у тому числі наборами для діагностики та лікування холери. Це швидкі тести для первинної діагностики та спеціальні набори медикаментів і медичних виробів для лікування», – додали в міністерстві.

Окрім того, в МОЗ зазначили, що уряд схвалив постанову, яка вдвічі збільшує вартість пакета «Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях» для частини медзакладів на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Як пояснили в МОЗ, таке рішення дозволить лікарням сформувати більший запас «медичного кошика», необхідного для реагування на потенційні спалахи інфекційних хвороб на підтоплених територіях.

У МОЗ запевнили, що наразі епідеміологічна ситуація на підтоплених територіях – прогнозована та керована, жодного випадку холери чи підозри на холеру не зареєстровано.

Водночас у МОЗ закликали не вживати воду з колодязів до її обстеження. Також заборонено використовувати для купання поверхневі води, а ще – вживати рибу.