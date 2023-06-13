На Херсонщині через наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС запровадили нові обмеження, зокрема на в’їзд і відпочинковий сезон, а також подовжили тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони Херсонської області.

«Щодо мікрорайону Корабел, а також Нафтогавані (вулиця) – запроваджуємо заборону на вʼїзд громадян. Лише після обстеження цих районів і зʼясування безпекової ситуації відкриваємо доступ на проїзд громадянам які мають відповідну реєстрацію або винаймають там житло», – розповів Прокудін у відеозверненні. Він додав, що також заборона на вʼїзд стосується інших населених пунктів, де сталося часткове або повне затоплення.

За його словами, також для громадян, які все ще залишаються у мікрорайоні Корабел та вулиці Нафтогавань, з 13 по 19 червня встановлюється комендантська година з 15:00 до 12:00.

Також під забороною опинилися проведення так званого літнього оздоровчого сезону, відвідування та перебування в місцях масового відпочинку (на пляжах, водоймищах, у лісопаркових зонах та місцях масового відпочинку, які розташовані біля об’єктів критичної інфраструктури, об’єктів Сил оборони та інших об’єктів високої мінної небезпеки на деокупованій території Херсонської області). Також в області встановили жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів – риби, раків тощо.

Прокудін пояснив, що такі заходи запровадженні з метою протидії мародерству та підривів на мінах.

Нагадаємо, росіяни вночі 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію на окупованій території Херсонщини, що призвело до затоплення 46 населених пунктів на Херсонщині (32 з них розташовані на території, підконтрольній Україні). Ще 31 населений пункт підтоплено на Миколаївщині.

Вже відомо про загибель вісьмох людей на Херсонщині та двох на Миколаївщині. Рівень води почав спадати.