Українці під час проходження військово-лікарської комісії можуть звертатися за допомогою на гарячу лінію. Послуга доступна цілодобово на безкоштовній основі, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Щоб отримати допомогу від фахівців у сфері охорони здоров'я, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19. Оператори можуть проконсультувати щодо:

проходження ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я;

медичного обслуговування у цивільних закладах;

дій, які повинні застосовувати під час проходження реабілітації;

як саме проходитиме ВЛК.

Також на гарячій лінії надають допомогу стосовно питань, які виникають під час медико-соціальної експертизи:

коли потрібно її проходити;

які повинні бути дії при проходженні МСЕК;

які документи необхідні.

Додатково оператори можуть надати поради щодо лікування за кордоном. Також за цим номером можна отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей.

Також МОЗ нагадало про те, що гаряча лінія з питань лікування працює і при Міністерстві оборони. Вона доступна за номером 0 800 500 442. Зателефонувавши, можна отримати відповіді на запитання щодо:

отримання направлення на лікування;

проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я;

отримання соціальних гарантій;

процедури оскарження рішень ВЛК тощо.

Раніше Медичні сили ЗСУ повідомили, які зміни плануються у питанні військово-лікарських комісій, а уряд підтримав рішення щодо створення позаштатних військово-лікарських комісій на базі цивільних медзакладів.