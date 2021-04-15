Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я планує запустити секвенатор для визначення різних штамів коронавірусу цього літа. Про це під час прес-конференції 15 квітня заявив генеральний директор ЦГЗ Роман Родина.

За його словами, поки що для визначення штамів Covid-19 Україна надсилає зразки за кордон в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але вже з літа МОЗ зможе визначати штами самостійно.

«Ми виявляємо штами шляхом направлення зразків, більше 200 щомісяця, на секвенування в лабораторії ВООЗ. Крім того, співпрацюємо з організаціями з України, які проводять секвенування. Влітку плануємо на базі ЦГЗ запустити секвенатор і проводити такий аналіз», – заявив Родина.

Він зазначив, що зараз в 21 регіоні України вже виявили циркуляцію британського штаму Covid-19 (250 випадків), а також один випадок південноафриканського штаму – у Полтавській області.

При цьому в ЦГЗ вважають, що зростання захворюваності коронавірусом в Україні останнім часом пов'язаний якраз з циркуляцією мутованих штамів Covid-19.