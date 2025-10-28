Маск заявив, що Grokipedia «очистить вікіпедію від пропаганди»

Американський мультимільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX, ексрадник президента США Дональда Трампа Ілон Маск запустив онлайн-енциклопедію Grokipedia, яка, за його словами, працює на базі штучного інтелекту та краща, ніж онлайн-енциклопедія «Вікіпедія». Про це він повідомив у власній соцмережі X 28 жовтня.

https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.



Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

Як пише NBC News, Grokipedia відрізняється від вікіпедії тим, що не має конкретних авторів-людей. Grokipedia стверджує, що її статті були «перевірені Grok» – чат-ботом зі штучним інтелектом зі стартапу Маска xAI. Відвідувачі Grokipedia не можуть вносити зміни, хоча можуть пропонувати зміни через форму, що спливає.

NEWS: xAI has officially launched Grokipedia.



It is an open source knowledge repository available to the public.https://t.co/3IFCBZ6VL1 pic.twitter.com/gbijOrbLqK — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 27, 2025

Користувачі звернули увагу, що деякі статті в Grokipedia частково чи повністю адаптовані з вікіпедії. Сам Маск заявив, що хоче, щоб Grok припинив використовувати сторінки вікіпедії як джерела інформації до кінця року.

Раніше Ілон Маск неодноразово критикував вікіпедію за нібито ліві погляди.

«Між Grokipedia та вікіпедією є деякі відмінності в змісті...У статті про Маска в Grokipedia не згадується його жест рукою на мітингу в січні, який багато істориків і політиків розцінили як нацистський салют, тоді як стаття про нього у вікіпедії містить кілька абзаців на цю тему», – зауважує видання.

Нагадаємо, вікіпедія – один з найбільш відвідуваних вебсайтів в інтернеті. Вікіпедія посідає дев’яте місце у світі за кількістю відвідувань, згідно з даними компанії Similarweb.

Заснована у 2001 році Джиммі Вейлзом та Ларрі Сенгером, вікіпедія залишається некомерційною організацією з безплатним контентом, який створюється переважно ентузіастами. Вона також не містить реклами.

Вікіпедія стверджує, що зараз має 7,1 млн статей англійською мовою, тоді як на Grokipedia наразі доступно лише 885 тис. статей.