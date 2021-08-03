Міжнародний валютний фонд затвердив виділення з резервних активів рекордних 650 млрд доларів. Про це заявила голова МВФ Крісталіна Георгієва.

Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня. Кошти будуть переведені країнам-членам фонду пропорційно квотам.

«Це історичне рішення – найбільший розподіл SDR в історії МВФ і щеплення для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Розподіл SDR послужить на благо всіх країн-членів», – йдеться в заяві.

МВФ очікує, що глобальна економіка цього року зросте на 6%, наступного – на 4,9%. Загальна оцінка на цей рік не змінилася, для країн, що розвиваються прогноз знижений на 0,4 процентного пункту до 6,3%.

Ще у квітні глава Національного банку України Кирило Шевченко заявляв, що, в разі виділення Фондом коштів на відновлення економіки, Україна зможе претендувати на 2,7 млрд доларів пропорційно своїй квоті в МВФ.