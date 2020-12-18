Міністерство внутрішніх справ Білорусі і Федеральна служба військ національної гвардії Росії уклали угоду про співпрацю. Її підписали ще 19 листопада, проте опублікували її лише 18 грудня. Однак угода між білоруськими і російськими силовиками почала діяти з моменту підписання, а не публікації.

Серед напрямів співробітництва вказані охорона громадського порядку і гарантування громадської безпеки, охорона важливих державних об’єктів, спеціальних вантажів, боротьба з тероризмом і екстремізмом.

МВС і Росгвардія співпрацюватимуть також у сфері держконтролю в сфері обороту зброї, гарантування безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу, охорони особливо важливих і режимних об’єктів, забезпеченні заходів силової підтримки з протидії злочинності.

Співпрацювати сторони домовилися в формі консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, у підготовці кадрів, проведенні спільних навчань (тренувань) тощо. Водночас «угода не перешкоджає сторонам у визначенні та розвитку інших взаємоприйнятних форм співпраці».

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту, які згодом переросли в недільні марші. Під час кожного з таких маршів тамтешні силовики масово і жорстоко затримують їхніх учасників і випадкових перехожих. За час протестів у Білорусі вже загинули кілька людей.

Білоруси вимагають повторних виборів президента, адже на останніх виборах, за даними ЦВК, вчергове переміг Олександр Лукашенко. Протестувальники ставлять під сумнів справжність такого результату.