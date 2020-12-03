Серед ОМОНівців, які розганяли протести в Білорусі, ідентифікували колишніх членів українського спецпідрозділу «Беркут». Про це йдеться у розслідуванні білоруської газети «Новий час».

Одного з фігурантів розслідування – Сергія Панасенка, упізнали як учасника затримання активістів на одній з перших протестних акцій у серпні 2020 року. За словами журналістів, Панасенко, який є уродженцем Миколаївщини, у 2013 році був направлений у Київ, а після перемоги у Революції гідності втік до Білорусі.

Під час першого розслідування, проведеного ще в 2017 році волонтерською організацією InformNapalm, його вже ідентифікували під час затримань протестувальників, але після цього він змінив прізвище та ім'я у соцмережах, а також видалив всі фотографії.

Ще троє колишніх «беркутівців» – Сергій Гавриляк, Анатолій Примак і Дмитро Анцупов, за тим же сценарієм втекли у 2014 році до Білорусі, де вступили до лав ОМОНу. Після втечі силовики змінили свої імена у соцмережах, але залишили фото, на яких вони одягнуті у форму «Беркуту».

Усі з вище зазначених бійців ОМОНу кілька разів були поміченні, зокрема, у затриманні білоруських опозиційних активістів.

Журналісти заявляють, що знайшли докази участі в нинішніх білоруських подіях ще низки екс-«беркутівців», зокрема, колишніх керівників миколаївської роти спецпідрозділу, але точна їх кількість поки невідома.