ЄС не виключає можливості міжнародного трибуналу щодо ситуації Білорусі
Під дію трибуналу потраплять всі причетні до насильства проти учасників акцій протесту
Спеціальний представник Європейського союзу з прав людини Еймон Ґілмор припускає можливість міжнародного трибуналу щодо ситуації в Білорусі. Про це йдеться в інтерв'ю Ґілмора Deutsche Welle.
Як пояснив Ґілмор, міжнародні трибунали, як правило, працюють як додатковий механізм.
«Іншими словами, їх створюють тільки в ситуаціях, коли держава або не хоче, або не може притягнути до відповідальності винних», – зазначив він.
Якщо буде трибунал, під нього потраплять всі причетні до насильства проти учасників акцій протесту.
Спецпредставник ЄС наголосив, що за кожне порушення прав людини в Білорусі причетні мають понести відповідальність, але про це повинна в першу чергу попіклуватися сама Білорусь.
«Якщо ж держава цього не робить, то потрібно знайти альтернативні методи, наприклад, міжнародні механізми. Але зараз головне завдання – зупинити репресії проти мирних протестувальників. І необхідно зібрати докази вини тих, хто катував людей», – додав Ґілмор.
Нагадаємо, що протести в Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів. ЦВК Білорусі заявила про перемогу Лукашенка, який, за офіційною версією, набрав понад 80% голосів виборців. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни відтоді виходять на протести. Їх затримують, катують і арештовують силовики. За час протестів кілька людей загинули, багато перебувають у лікарнях після побиття.
Таємна інавгурація Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня у Мінську. Попередньо білоруська влада не анонсувала дати її проведення. Після проведення церемонії Лукашенка тисячі людей у Мінську вийшли на протест, поліція затримувала людей, застосувавши при цьому водомети.
Відразу після церемонії низка держав, зокрема Україна, Велика Британія, Словаччина, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія та Данія, не визнала легітимність Лукашенка. Таку ж позицію зайняли США та Канада.