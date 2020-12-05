Спеціальний представник Європейського союзу з прав людини Еймон Ґілмор припускає можливість міжнародного трибуналу щодо ситуації в Білорусі. Про це йдеться в інтерв'ю Ґілмора Deutsche Welle.

Як пояснив Ґілмор, міжнародні трибунали, як правило, працюють як додатковий механізм.

«Іншими словами, їх створюють тільки в ситуаціях, коли держава або не хоче, або не може притягнути до відповідальності винних», – зазначив він.

Якщо буде трибунал, під нього потраплять всі причетні до насильства проти учасників акцій протесту.

Спецпредставник ЄС наголосив, що за кожне порушення прав людини в Білорусі причетні мають понести відповідальність, але про це повинна в першу чергу попіклуватися сама Білорусь.

«Якщо ж держава цього не робить, то потрібно знайти альтернативні методи, наприклад, міжнародні механізми. Але зараз головне завдання – зупинити репресії проти мирних протестувальників. І необхідно зібрати докази вини тих, хто катував людей», – додав Ґілмор.

Нагадаємо, що протести в Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів. ЦВК Білорусі заявила про перемогу Лукашенка, який, за офіційною версією, набрав понад 80% голосів виборців. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни відтоді виходять на протести. Їх затримують, катують і арештовують силовики. За час протестів кілька людей загинули, багато перебувають у лікарнях після побиття.

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня у Мінську. Попередньо білоруська влада не анонсувала дати її проведення. Після проведення церемонії Лукашенка тисячі людей у Мінську вийшли на протест, поліція затримувала людей, застосувавши при цьому водомети.