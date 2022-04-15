Євген Єнін попередив про активізацію в Україні ворожих ДРГ

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності Росії на території України. Про це він заявив у п’ятницю, 15 квітня, в ефірі національного телемарафону, повідомило «Радіо Свобода».

«Завдяки повідомленням громадян ми затримали значну частину представників ДРГ. Відповідно до інформації, яку ми маємо від наших розвідувальних органів, найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності РФ на території України», – сказав він.

Також Єнін повідомив, що наразі в Україні затримано 640 диверсантів – більшість з них передали до СБУ, відповідно до норм підслідності.

Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомляв, що велику кількість диверсантів було ліквідовано на початку війни у стрілянинах біля Офісу президента.