МВС прогнозує активізацію в Україні ворожих диверсійно-розвідувальних груп
За час повномасштабної війни в Україні затримали 640 диверсантів
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Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності Росії на території України. Про це він заявив у п’ятницю, 15 квітня, в ефірі національного телемарафону, повідомило «Радіо Свобода».
«Завдяки повідомленням громадян ми затримали значну частину представників ДРГ. Відповідно до інформації, яку ми маємо від наших розвідувальних органів, найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності РФ на території України», – сказав він.
Також Єнін повідомив, що наразі в Україні затримано 640 диверсантів – більшість з них передали до СБУ, відповідно до норм підслідності.
Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомляв, що велику кількість диверсантів було ліквідовано на початку війни у стрілянинах біля Офісу президента.