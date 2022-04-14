Напад Росії на Україну мав відбутися 22 лютого, але РФ змінила плани
Секретар РНБО заявив, що 22 лютого стало відомо про підготовку вбивства президента України
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Українські розвідники мали накази про напад росії на Україну, які були видані на 22 лютого, а потім виправлені на 24 лютого. Про це в інтерв’ю BBC розповів секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов.
«Я можу сказати, коли 24 лютого о 5 ранку, – хоча насправді вторгнення почалося о 3:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків – то коли десь з п’ятої до пів на шосту зібралися члени РНБО, у нас вже були заздалегідь заготовлені усі нормативно-правові документи, які ми мали прийняти», – розповів він.
Данілов наголосив, що українська влада розуміла, яким чином відбуватиметься війна, але не сподівалася, що до цього процесу включать територію Білорусі.
«Єдине, чого ми не очікували, – це те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося як сталося», – констатував секретар РНБО.
Також, за його словами, 22 лютого стало відомо про плани росіян знищити президента України.
«У них це стояло питанням номер один, і було декілька спроб по цьому питанню. Більше того, я можу сказати, що 22 лютого приблизно о 19:20 ми отримали інформацію, що найближчим часом це може відбутися», – зазначив Данілов.
Він також повідомив, що на початку війни біля Офісу президента регулярно відбувалися стрілянини, під час яких було ліквідовано багато диверсійно-розвідувальних груп.
«Стрілянини [біля Офісу президента] в перші дні було немало. Я не хочу казати кількість людей, які поклали в перші дні, ДРГ, які були на території. Вони тут були. Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була сітка, були опрацьовані багато моментів. Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало і тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим», – сказав секретар РНБО Олексій Данілов.