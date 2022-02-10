Заступник міністра внутрішніх справ Єгеній Єнін заявив, нападник на помічника генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Зураба Адеїшвілі не був спланований.

Єнін розповів в ефірі телеканалу «Рада», що одного із нападників на Адеїшвілі вже затримали поліцейські, передає «Укрінформ» 10 лютого. Ним виявився 34-річний іноземець, якому вже повідомлено про підозру в хуліганстві. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Його спільників розшукують, уточнив Єнін. За його словами, поліції відомо, що вони не перетинали кордон України. Він також зауважив, що, за інформацією поліції, напад не був спланованим, а самі удари, яких завдавали зловмисники, не були професійними.

Водночас він не підтвердив інформацію ЗМІ, що нападники нібито спочатку запитали ім'я та прізвище помічника Венедіктової, а вже потім напали на нього.

Нагадаємо, що 7 лютого у Києві четверо невідомих напали на радника генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, екс-міністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі. Стан радника генпрокурорки задовільний, він в лікарні під наглядом лікарів. Сама Венедіктова згодом підтвердила факт побиття свого помічника, але водночас закликала не спекулювати на цій темі.