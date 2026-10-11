Гарбуз чудово смакує не лише в супах, кашах чи десертах. Його можна додавати й до м’ясних страв, створюючи цікаві смакові поєднання. Один із таких варіантів – м’ясний рулет із гарбузом, який підійде для обіду або вечері. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти М’ясний фарш 700 г Гарбуз 300 г Цибуля жовта ріпчаста 1 шт. Сир твердий 100 г Яйця 1 шт. Панірувальні сухарі 40 г Часник 2 зубчики Олія 1 ст. л. Сіль 1 ч. л. Перець чорний мелений ½ ч. л. Паприка мелена 1 ч. л. Сушений чебрець ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 200 °C. Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, наріжте шматочками завбільшки приблизно 2–3 см. Викладіть їх на деко, збризніть олією та запікайте 20–25 хвилин, доки вони не стануть м’якими. Потім дайте гарбузу трохи охолонути й наріжте невеликими кубиками.

Крок 2 Цибулю та часник дрібно наріжте. Змішайте фарш із яйцем, панірувальними сухарями, цибулею, часником, сіллю, перцем, паприкою та чебрецем. Вимішуйте масу 2–3 хвилини до однорідності.

Крок 3 Розстеліть на робочій поверхні аркуш пергаменту. Викладіть фарш і сформуйте з нього прямокутник розміром приблизно 25 × 30 см і завтовшки 1,5–2 см. По центру розподіліть запечений гарбуз і натертий сир, залишивши по краях 2–3 см вільного місця. За допомогою пергаменту сформуйте рулет і добре з’єднайте краї. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Перекладіть рулет швом донизу у форму або на деко. Накрийте фольгою та запікайте за температури 190 °C приблизно 25 хвилин. Потім зніміть фольгу й готуйте ще 15–20 хвилин, щоб поверхня підрум’янилася. Якщо маєте кухонний термометр, перевірте температуру в центрі рулету – вона має бути не нижчою за 71 °C.