Інформація ЗМІ про позбавлення Шарія статусу біженця є правдивою

Литва позбавила блогера Анатолія Шарія статусу біженця та оголосила його персоною нон-ґрата. Цю інформацію «Радіо Свобода» підтвердили в міністерстві закордонних справ Литви.

Там уточнили, що інформація ЗМІ про позбавлення Шарія статусу біженця є правдивою. Дипломати додали, що Шарій вже подав апеляцію на це рішення.

Журналісти «Радіо Свобода» також звернулися до міграційної служби Литви, однак її прес-служба відмовилася підтвердити інформацію, пославшись на те, що вона стосується особистих даних і підпадає під дію Загального регламенту про захист даних Європейського Союзу.

Сам Шарій на своєму YouTube-каналі заявив, що інформацію про скасування його статусу біженця в Литві поширили нібито для того, щоб відволікти увагу від пом’якшення вироку активісту Сергію Стерненку. Він також висловив сумнів у тому, що Вільнюс дійсно ухвалив таке рішення, і заявив, що чекатиме на «офіційну інформацію».

Хто такий Анатолій Шарій

Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube – сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія – з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення «Партії Шарія» та участь у виборах до Верховної Ради. ЦВК спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

16 лютого 2020 року Шарію оголосили підозру за статтями про державну зраду та про порушення рівноправності громадян.

На переконання слідчих, Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Зокрема, його дії були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, а також на розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.