У міністерстві закликали Угорщину припинити вдаватись до провокацій

Міністерство закордонних справ України заявило про офіційний демарш у зв’язку із позначенням окупованого Криму не у складі України на відеозаписі, поширеному угорським урядом. Про це повідомили у прес-службі МЗС у суботу, 3 червня.

«30 травня на YouTube-каналі уряду Угорщини було опубліковане відео із некоректним позначенням карти України. Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликали Угорщину припинити вдаватись до провокацій.

«Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці», – наголосили в МЗС.

На доручення міністерства тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.

Як інформував ZAXID.NET, угорська влада оприлюднила ролик із закликом про якнайшвидший мир в Україні, у якому Крим зображено як частину території Росії.