Віктор Орбан відзначився черговою неоднозначною заявою

У Міністерстві закордонних справ України відповіли прем’єру Угорщини Віктору Орбану, який закликав до «миру» і заявив, що, якщо ЗСУ «розпочнуть великий військовий наступ – то неодмінно матимуть величезні втрати».

Напередодні, в інтерв’ю державному радіо Орбан сказав, що українці готують контрнаступ, який «є справою українців», але сам Орбан, як «людина з півторарічним військовим досвідом» чудово знає, що атакуюча сторона зазнає втричі більші втрати, ніж той, хто обороняється.

«А в країні, населення якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ у таких умовах – значить влаштувати криваву різню. Ми маємо зробити все можливе, навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони у необхідності припинення вогню та мирних переговорів», – заявив глава уряду Угорщини.

Натомість речник МЗС Олег Ніколенко нагадав, що щодо переговорів з Росією позиція Києва залишається незмінною: перемовини можливі лише після повного виведення російських військ із території України.

«Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років», – зауважив він.

Речник зазначив, що постійні російські атаки ракетами й дронами по українських містах – явний доказ, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну.

«Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС», – додав речник.

Дослова, раніше Орбан нарікав на те, що у Європі громадська думка ще не готова змусити лідерів країн переглянути санкційну політику щодо Росії, але «цей час настане». Також він скаржився на нібито більше поганих новин з України щодо становища угорської громади, а також перейшов до того, що Європа змушена фінансувати багато потреб України.

«Україна у фінансовому сенсі – неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо "ні" – війна закінчиться», – сказав Віктор Орбан. Він акцентував, що Європа дає кошти на українські пенсії, заробітні плати, потреби освіти й охорони здоров’я, відтак не даючи ці кошти у свої бюджети, і так «не може тривати безкінечно».