Послу України Василю Зваричу оголосили протест щодо заяви Зеленського

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України Василя Зварича через заяву Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН 19 вересня. МЗС висловило рішучий протест проти заяв Зеленського, повідомив у середу, 20 вересня, заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

МЗС висловило незадоволення словами Володимира Зеленського, що деякі країни ЄС нібито симулюють солідарність, побічно підтримуючи Росію. Президент України заявив, що деякі країни Євросоюзу підіграють Москві.

«Заступник глави МЗС зазначив, що ця теза щодо Польщі неправдива, і, до того ж особливо несправедлива щодо нашої країни, яка з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну», – повідомили в польському МЗС.

За словами Яблонського, заяви України не будуть ефективними проти Польщі, оскільки дії польського уряду спрямовані на захист інтересів польських фермерів. Заступник міністра висловив сподівання, що політика та комунікація української влади буде відображати реальний характер польсько-українських відносин, «як поточних, так і історичних».

Зазначимо, 19 вересня, коментуючи подальше запровадження ембарго на експорт українського зерна, Володимир Зеленський заявив, що деякі країни ЄС удають, що хочуть допомогти Україні. «Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», – сказав Володимир Зеленський.

Заява обурила Польщу – президент Анджей Дуда заявив, що Польща хоче максимально допомогти Україні, але має відстоювати свої інтереси. Також президент Польщі порівняв дії України із ситуацією того, хто тоне і хапається за соломинку. Президент Польщі не зустрівся з Володимиром Зеленським під час прес-конференції в Нью-Йорку.

20 вересня прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що слова Володимира Зеленського були дуже недоречними, та пригрозив розширити обмеження щодо експорту, якщо «буде ескалація з українського боку».Так голова польського уряду відреагував на плани Києва по запровадженню ембарго на імпорт польських овочів до України як дзеркального кроку на ембарго українського збіжжя Польщі. Раніше Польща пригрозила блокуванням вступу України до ЄС, якщо питання експорту зерна не врегулюють.

На цьому тлі 18 вересня Україна подала позови в СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на імпорт зерна. В міністерстві економіки заявили, що такі кроки та тиск Єврокомісії й інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною та сусідніми державами. Глава Мінекономіки наголосила, що внаслідок односторонньої заборони на імпорт українські експортери вже зазнають значних збитків.