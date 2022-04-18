Україна категорично відкидає безпідставні звинувачення, з якими виступив президент Сербії Александар Вучич. Про це «Укрінформу» повідомили в МЗС України.

17 квітня Вучич заявив, що Сербія продовжить польоти до Росії, попри повідомлення про «мінування» рейсів. Він стверджує, що за такими повідомленнями стоять Україна та одна країна Євросоюзу, яку він не назвав.

«Сьогодні пілот отримав повідомлення про бомбу десь над Словаччиною, але він продовжував летіти, тому що ми знаємо, що повідомлення є неправдивими», – сказав президент Сербії.

«Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, які здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності. Закликаємо Белград стати на сторону правди й повною мірою долучитися до підтримки України», – наголосив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

У Києві додали, що розчаровані тим, що Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, запроваджених щодо росії за її війну проти України.

Сербія не є членом ЄС і відмовилася вводити санкції проти Росії через війну в Україні, але її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС. Це зробило балканську країну єдиним європейським повітряним коридором, який залишився відкритим для Росії.

Авіакомпанія Air Serbia, яка в основному належить державі, спочатку подвоїла кількість прямих рейсів з Москви до Белграда до 15 на тиждень, щоб задовольнити швидко зростаючий попит. Утім, через гостру критику Сербія повернулась до довоєнної кількості авіарейсів до РФ.