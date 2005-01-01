МЗС просить Верховну Раду не визнавати нелегітимними вибори президента РФ

МЗС України просить ВР не приймати заяву про визнання нелегітимними результатів виборів президента РФ

У Міністерстві закордонних справ вважають, що найбільш прийнятною реакцією на вибори президента РФ є заява українського парламенту про їхнє невизнання на території окупованого Криму. Про це сказав начальник політичного відділу департаменту протидії загрозам з боку РФ МЗС України Марко Шевченко, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Міністерство закордонних справ підтримує законопроект (проект постанови) №8168, який також продовжує політику невизнання спроби анексії частини території України і не визнає легітимність виборів президента Російської Федерації на окупованій території, який засвідчить, що ці вибори не можуть служити ні доказом, ні обґрунтуванням зміни українського статусу цих територій», – пояснив Шевченко.

МЗС не підтримує проект постанови №8153, який передбачає заяву щодо невизнання російських виборів повністю, «їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи».

Представник МЗС також зазначив, що визнання нелегітимними виборів президента РФ негативно позначиться на можливостях МЗС щодо захисту українських громадян в Росії, зокрема незаконно засуджених.

За його словами, проект постанови про невизнання цих виборів виключно на території Криму «знаходиться ближче» до висновків БДІПЛ/ОБСЄ, в яких не йдеться про нелегітимність виборів президента РФ в цілому.

Нагадаємо, 18 березня, в день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Очікувано лідирував чинний президент Володимир Путін.

Україна, Канада, Франція, Німеччина, Норвегія, Естонія, Фінляндія та інші країни ЄС заявили, що не визнають незаконні вибори РФ на анексованому півострові.