Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу повідомив про відбір перших переможців відкритого конкурсу на посольські посади, який розпочався навесні.

За його словами, МЗС отримало 1104 заявки на 16 посольських посад, тобто конкурс становив 69 людей на місце. Більшість заявників – 30% – були представниками ділових кіл, 12% – науковці та викладачі, по 7% – військові й ветерани, а також чинні й колишні дипломати. Також заявки надсилали адвокати та правозахисники, громадянські активісти, медійники, представники місцевого самоврядування, держслужбовці та інші.

Кулеба пояснив повільне затвердження кандидатур їхньою ретельною перевіркою. «Тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим. І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять. Але це справді кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати», – підкреслив він.

Голова МЗС відмовився називати імена 16 кандидатів у посли, оскільки вони ще не пройшли решту стадій процесу – зокрема, схвалення президентом.

Нагадаємо, на тлі кадрового голоду МЗС оголосило відкритий конкурс кандидатів у посли, на який запрошували подаватися навіть людей без дипломатичного досвіду.

У травні Кулеба повідомив про те, що свої заявки подали 1038 людей, 30 з них відібрали для участі в подальших етапах. Останнім етапом Кулеба називав безпекову перевірку та співбесіду з ним.