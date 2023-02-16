Автор статті не наводить жодних доказів контрабанди зброї

Міністерство закордонних справ України вимагає від видання Financial Times негайно провести редакційне розслідування щодо обставин появи матеріалів щодо нібито контрабанди зброї з України, що є дезінформацією для дискредитації військової допомоги. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Як заявив речник дипломатичного відомства, у матеріалі видання від 6 лютого «Прем’єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України» цитати експрем’єрки не відповідають заголовку.

«Автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї. Ба більше, ми не отримували жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України. Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація. Її мета – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів», – написав він у Facebook.

Він також звернув увагу, що автор вказаного матеріалу минулого року вже публікував схожу статтю, в якій «маніпулював темою нібито контрабанди зброї з України».

Ніколенко не уточнив, чи МЗС офіційно зверталося до Financial Times щодо цього та інших матеріалів, які мають «ознаки дезінформації в інтересах Росії». Видання наразі публічно не реагувало на цю заяву представника українського МЗС.

Зауважимо, що Росія веде інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО, заявляючи про «контрабанду зброї», яка поставляється союзниками.