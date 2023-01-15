Росіяни намагаються використовувати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

«ГУР попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів», – заявили в ГУР у Telegram

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України.

«Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про ЗСУ та військово-промисловий комплекс нашої держави», – пояснили в розвідці.

В ГУР закликали журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю.