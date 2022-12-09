Будівля генерального консульства України в Дюссельдорфі

На поштові адреси громадян Німеччини нібито від імені українського консульства в Дюссельдорфі стали надходити фейкові листи з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Про це повідомив зранку 9 грудня речник українського МЗС Олег Ніколенко.

«Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала. Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування. Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян», ­– вказано в повідомленні речника зовнішньополітичного відомства.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці лютого і на початку грудня українські дипломатичні представництва за кордоном отримали значну кількість підозрілих конвертів, пакунків і погрози цим установам.

30 листопада у посольстві України в Мадриді стався вибух – у руках коменданта будівлі розірвався конверт, чоловіка госпіталізували. Пізніше повідомлялося про закривавлені пакунки «з очима тварин». Інциденти фіксували в Іспанії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Казахстані, у Ватикані.