В Іспанії поліція вилучила на пошті три конверти, адресованих посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. У конвертах були закривавлені очі тварин. Це вже 21-й подібний випадок із підозрілими пакунками, які надсилають на адреси українських дипломатичних установ у всьому світі.

Як повідомив у понеділок, 5 грудня, спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, іспанська поліція вилучила ще три конверти з очима тварин, які були адресовані дипустановам.

«Поліція вилучила три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії», – повідомив він.

Олег Ніколенко зазначив, що загалом це вже 21-й випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12-ти країнах.

Нагадаємо, 30 листопада невідомі підкинули конверт із вибухівкою у посольство України в Мадриді. Конверт вибухнув у руках працівника посольства. Його з травмами госпіталізували в лікарню. Попередньо іспанська поліція кваліфікувала цей інцидент як теракт.

Також пакунок із вибуховим пристроєм отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, яку іспанський уряд відправляє в Україну. А вночі 1 грудня схожа вибухівка надійшла на військово-повітряну базу в Торрехон-де-Ардос поблизу іспанської столиці Мадрида. Ця авіабаза надає розвідувальні дані для України.

Пізніше також стало відомо, що аналогічну посилку з вибухівкою отримало посольство США в Іспанії, а також прем’єр-міністр та міністерство оборони Іспанії.

Згодом у МЗС повідомили, що до посольств та консульств України в низці країн світу надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин. В МЗС назвали інциденти спланованою кампанією та залякування посольств і консульств України.