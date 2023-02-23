МЗС звинуватило Китай у брехні про контрабанду західної зброї з України
У МЗС закликали Китай не бути інструментом у руках російської пропаганди
Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що МЗС викрило Китай у брехні з приводу контрабанди західної зброї, яка після надходження в Україну нібито опиняється в руках злочинних угруповань у Європі та інших регіонах.
«Категорично відкидаємо інсинуацію про нібито контрабанду західної зброї з України», – зазначив він в Facebook.
За словами Ніколенка, Україна має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система багаторівнева і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї.
Речник МЗС України додав, що Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, щоб підірвати міжнародну військову допомогу України.
«Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами і не бути інструментом у руках російської пропаганди», – заявив Ніколенко.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України вимагало від редакції Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи у виданні матеріалу з ознаками дезінформації щодо України в інтересах Росії, яка теж стосувалася теми контрабанди зброї.