У МЗС України відреагували на заяви Китаю, що «зброя від США не доходить до фронту»

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що МЗС викрило Китай у брехні з приводу контрабанди західної зброї, яка після надходження в Україну нібито опиняється в руках злочинних угруповань у Європі та інших регіонах.

«Категорично відкидаємо інсинуацію про нібито контрабанду західної зброї з України», – зазначив він в Facebook.

За словами Ніколенка, Україна має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система багаторівнева і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї.

Речник МЗС України додав, що Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, щоб підірвати міжнародну військову допомогу України.

«Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами і не бути інструментом у руках російської пропаганди», – заявив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України вимагало від редакції Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи у виданні матеріалу з ознаками дезінформації щодо України в інтересах Росії, яка теж стосувалася теми контрабанди зброї.