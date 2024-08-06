На авіабазі триває оцінка збитків внаслідок атаки

У ніч на 6 серпня дві ракети радянського виробництва атакували американську військову авіабазу в Іраку, внаслідок чого кілька військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомило Reuters із посиланням на слова американських офіційних осіб.

За даними співрозмовників агентства, по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку випустили дві ракети «Катюша». Американські офіційні особи припускають, що Близький Схід готується до можливої ​​нової хвилі атак з боку Ірану та його союзників після ліквідації минулого тижня високопоставлених членів терористичних угруповань ХАМАС та «Хезболла».

За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждало щонайменше п’ятеро американських солдатів. Один зі співрозмовників Reuters анонімно повідомив, що один із постраждалих перебуває у важкому стані. Наразі персонал атакованої бази проводить оцінку збитків після обстрілу.

Наразі невідомо, чи пов’язана атака з погрозами Ірану в бік Ізраїлю, для якого, за даними NYT Іран попросив у Росії новітні системи ППО та поступово отримує обладнання від країни-агресора. До слова, 5 серпня російський ексміністр оборони Сєргєй Шойгу відвідав Іран та заявив, що Росія готова «до повної співпраці з Іраном з регіональних питань».

Нагадаємо, минулого тижня США завдали удару в Іраку по цілях, де планувалися запуски БпЛА, які могли загрожувати американським збройним силам та їхнім союзникам.