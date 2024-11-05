Заклад оснащений сучасним реабілітаційним обладнанням

В Чернівцях 5 листопада відкрили сучасний реабілітаційний центр для військових ветеранів та ветеранок Recovery. Його облаштували на базі Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни. Для цього провели тендер на 280 млн грн.

Сучасний реабілітаційний центр для захисників та захисниць Recovery розташований за адресою вул. Фастівська, 10. Реконструкцію одного з корпусів обласного госпіталю ветеранів розпочали на початку 2024 року. Минулого року для цього оголосили тендер на Prozorro на понад 280 млн грн, повідомляло «Суспільне. Чернівці». За ці гроші чернівецька фірма «Будторгінвест», яка виграла тендер, добудувала адміністративний корпус, замінила дах та утеплила лікувальний корпус. Також облаштували у госпіталі протирадіаційне укриття з операційною.

Фінансували реконструкцію центру з обласного бюджету та благодійних приватних фондів. З обласного бюджету виділили 30 млн грн. За ці гроші замінили вікна, двері, утеплили фасад та облаштували вхідну групу з урахуванням норм доступності. В кінці жовтня 2024 року в заклад завезли сучасне обладнання для комплексної реабілітації захисників.

«В центрі надаватимуть необхідні медичні послуги та психологічну підтримку захисникам і захисницям України, які втратили здоров’я, захищаючи Батьківщину. Центр обладнаний сучасними тренажерами, пристроями та інвентарем для різних видів терапії і реабілітації», – повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у вівторок, 5 листопада.

В триповерховій будівлі закладу є близько 20 окремих палат, які розраховані на перебування 61 пацієнта. Центр має усі побутові вигоди, зокрема у кожній кімнаті є душова та вбиральня. Окрім медичної допомоги, в центрі реабілітації Recovery надаватимуть також психологічну підтримку військовослужбовцям.